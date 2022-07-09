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Зеленский уволил послов в Германии и еще ряде стран

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы №479/2022 - №483/2022, опубликованные на сайте Офиса президента.

Кроме Мельника, глава государства также уволил Любовь Непоп с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка - Норвегии, Евгения Перебийноса - Чехии, Игоря Полиху - Индии. Последний по совместительству возглавлял дипмиссии в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.

Скандал с Мельником

Андрей Мельник на должности посла Украины запомнился несколькими скандальными фразами. В частности, он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" за то, что тот якобы не хотел ехать в Украину.

Кроме того, Мельник в одном из интервью заявил, что "пока нет доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", а этот нарратив якобы продвигает Россия.

В МИД позже открестились от слов посла, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с польским коллегой Збигнев Рау касательно этого заявления дипломата.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.

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Владимир ЗеленскийАндрей Мельник