Зеленский уволил посла в Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла в Румынии. Баньков проработал на этом посту чуть больше трех лет.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указом президента Александр Баньков уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии. На эту должность он был назначен в 2017 году.

Баньков работает в системе МИД Украины с 2006 года. На дипломатической службе работал третьим секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Румынии (до 2010 года), затем директором Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины

Напомним, ранее Зеленский сменил посла Украины в Испании, уволив Анатолия Щербу и назначив Сергея Погорельцева на его место.

Погорельцев еще является директором департамента консульской службы, который является структурным подразделением Министерства иностранных дел Украины. Его создали для координации работы МИД в сфере защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом.