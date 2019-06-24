Зеленский уволил начальника Крымского управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщается на президентском сайте.

Напомним, Александр Шмитько был назначен начальником главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым указом президента от 15 июня 2018 года.

Отметим, Александр Шмитько родился в Запорожской области, в селе Малая Белозерка, ему 64 года. В 2007-2008 годах был начальником УМВД Украины в Запорожской области. 2009-2010 гг., - первый заместитель председателя СБУ в Запорожской области. 24 марта 2014 года назначен начальником управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, которую занимал до февраля 2017 года.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в течение последнего месяца принял ряд кадровых решений, которые находятя в его компетенции. В частности, Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны, сменил руководство СБУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.