Зеленский уволил Муженко с военной службы

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.
"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №645/2019.
Напомним, Виктор Муженко 20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова был назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. 3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВСУ.
24 августа 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание "генерал-полковник", 14 октября 2015 года Порошенко присвоил Муженко звание генерала армии Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские топ-чиновники массово присваивают служебное жилье, в том числе с нарушениями. Среди фигурантов дела был и Виктор Муженко. Он получил служебное жилье в 2013 году, а в мае 2015 - его приватизировала супруга военного. Однако согласно законодательству чиновники получают служебные квартиры без права приватизации, и после окончания службы или увольнения - должны вернуть недвижимость.