Зеленский уволил Муженко с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №645/2019.

Отметим, 21 мая президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Напомним, Виктор Муженко 20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова был назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. 3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВСУ.

24 августа 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание "генерал-полковник", 14 октября 2015 года Порошенко присвоил Муженко звание генерала армии Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские топ-чиновники массово присваивают служебное жилье, в том числе с нарушениями. Среди фигурантов дела был и Виктор Муженко. Он получил служебное жилье в 2013 году, а в мае 2015 - его приватизировала супруга военного. Однако согласно законодательству чиновники получают служебные квартиры без права приватизации, и после окончания службы или увольнения - должны вернуть недвижимость.