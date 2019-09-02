Зеленський звільнив Муженко з військової служби

Відповідний указ був оприлюднений 2 вересня
Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з військової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений 2 вересня.
"Звільнити генерала армії України Муженко Віктора Миколайовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №645/2019.
Нагадаємо, Віктор Муженко 20 травня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова був призначений першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ. 3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем ЗСУ.
24 серпня 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка Муженко було присвоєно військове звання "генерал-полковник", 14 жовтня 2015 року Порошенко присвоїв Муженко звання генерала армії України.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські топ-чиновники масово присвоюють службове житло, у тому числі з порушеннями. Серед фігурантів справи був і Віктор Муженко. Він отримав службове житло в 2013 році, а в травні 2015 - його приватизувала дружина військового. Однак згідно із законодавством чиновники отримують службові квартири без права приватизації, і після закінчення служби або звільнення повинні повернути нерухомість.