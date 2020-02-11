Зеленский уволил Лутковскую и нашел ей замену

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом говорится в указе президента.

В указе Зеленского говорится "уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую".

Ранее СМИ писали, что Лутковская сложила свои полномочия 29 января. Она была на этой должности с 3 июня 2019 года.

Добавим, Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014-23 января 2015).

Также добавим, что завтра состоится заседание ТКГ.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Его место занял Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Богдан написал заявление об отставке еще в августе, информацию подтверждал лично Зеленский. В итоге новости об отставке оказались фейком. Слухи подогревались на фоне скандалов, связанных с влиянием олигарха Игоря Коломойского на президента через главу Офиса президента.