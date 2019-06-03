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Экс-омбудсмен Лутковская войдет в состав ТКГ

Новости » Политика    03.06.2019 - 16:37
Экс-омбудсмен Лутковская войдет в состав ТКГ
Фото: Валерия Лутковская (ombudsman.gov.ua)

По словам Геращенко, Лутковская будет вести гуманитарный блок

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что бывший уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская войдет в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

По ее словам, минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие 4 года.

Экс-омбудсмен Лутковская войдет в состав ТКГ

"Это только подтверждает факт, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с РФ и международными партнерами - в стране очень и очень мало. Плюс сами переговоры в Минске столь непростые и специфические, там надо иметь зубы, выгрызать украинский интерес, сохраняя при этом институциональную память", - написала Геращенко.

Замглавы Рады отметила, что сегодня на встрече с переназначенным головой ТКГ Леонидом Кучмой, кроме всех предыдущих участников 4 подгрупп, присутствовала Валерия Лутковская.

"Она присутствовала и несколько дней назад на встрече нашей гуманитарной группы с президентом Зеленским. Насколько я понимаю, как раз будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения. Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние увольнения. Она профессионал, и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Так, Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также президент назвал дату встречи минской группы - 5 июня.

Как писало РБК-Украина, Украина в ТКГ инициирует новое перемирие на Донбассе.

Кучма: Зеленский дал полномочия принимать реальные решения Заседание ТКГ в Минске перенесли на июнь
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