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После стрельбы в Днепре. Зеленский уволил командующего Нацгвардии

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поддержал отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана после стрельбы в Днепре. Глава государства издал указ о его освобождении от занимаемой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.

В то же время президент назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Он будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ.

Почему Балан подал в отставку

Сегодня ночью в Днепре на территории предприятия "Южмаш" срочник НГУ расстрелял караул. Стрелка задержали, им оказался солдат срочной службы Артем Рябчук. В результате стрельбы пять человек погибли и еще пятеро получили ранения различной тяжести.

Днем на брифинге в Днепре Балан заявил, что написал рапорт об отставке с должности командующего НГУ, а также отстранил местное командование на время проведения служебной проверки.

Напомним, нацгвардейцу Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В Министерстве внутренних дел заявляли, что Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

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Владимир ЗеленскийНацгвардияЮжмаш