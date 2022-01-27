После стрельбы в Днепре. Зеленский уволил командующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский поддержал отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана после стрельбы в Днепре. Глава государства издал указ о его освобождении от занимаемой должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.
В то же время президент назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Он будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ.
Сегодня ночью в Днепре на территории предприятия "Южмаш" срочник НГУ расстрелял караул. Стрелка задержали, им оказался солдат срочной службы Артем Рябчук. В результате стрельбы пять человек погибли и еще пятеро получили ранения различной тяжести.
Днем на брифинге в Днепре Балан заявил, что написал рапорт об отставке с должности командующего НГУ, а также отстранил местное командование на время проведения служебной проверки.
Напомним, нацгвардейцу Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
В Министерстве внутренних дел заявляли, что Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.