Після стрілянини у Дніпрі. Зеленський звільнив командувача Нацгвардії

"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Водночас президент призначив Юрія Лебедя виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії. Він обійматиме відповідну посаду, поки не буде призначено нового командувача НГУ.

Чому Балан подав у відставку

Сьогодні вночі у Дніпрі на території підприємства "Южмаш" строковик НГУ розстріляв караул. Стрілка затримали, ним виявився солдат строкової служби Артем Рябчук. В результаті стрілянини п'ятеро людей загинули та ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Вдень на брифінгу у Дніпрі Балан заявив, що написав рапорт про відставку з посади командувача НГУ, а також відсторонив місцеве командування на час проведення службової перевірки.