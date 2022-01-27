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Після стрілянини у Дніпрі. Зеленський звільнив командувача Нацгвардії

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Національної гвардії Миколи Балана після стрілянини в Дніпрі. Глава держави видав указ про його звільнення з займаної посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Водночас президент призначив Юрія Лебедя виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії. Він обійматиме відповідну посаду, поки не буде призначено нового командувача НГУ.

Чому Балан подав у відставку

Сьогодні вночі у Дніпрі на території підприємства "Южмаш" строковик НГУ розстріляв караул. Стрілка затримали, ним виявився солдат строкової служби Артем Рябчук. В результаті стрілянини п'ятеро людей загинули та ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Вдень на брифінгу у Дніпрі Балан заявив, що написав рапорт про відставку з посади командувача НГУ, а також відсторонив місцеве командування на час проведення службової перевірки.

Нагадаємо, нацгвардійцю Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.

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Володимир ЗеленськийНацгвардіяЮжмаш