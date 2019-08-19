Зеленский уволил и.о. главы Николаевской ОГА

Соответствующий указ был обнародован 19 августа
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 19 августа.
"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в указе №603/2019.
Кроме того, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей. В частности Зеленский назначил главой Николаевской ОГА Вячеслава Боня.