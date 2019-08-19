ru
ua

Зеленський звільнив в.о. голови Миколаївської ОДА

Новини » Політика   

Відповідний указ був оприлюднений 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення виконуючого обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 19 серпня.

"Звільнити Боня В'ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №603/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував в. про. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву про відставку. На запитання одного з журналістів Бонь про те, що він раніше заявляв про небажання працювати з Зеленським, в. о. голови ОДА відповів: "Я сказав, що не планую".

Крім того, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів 12 обласних державних адміністрацій замість звільнених напередодні керівників. Зокрема Зеленський призначив головою Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня.

Санкції щодо РФ стимулюють виробництво українських добрив, - радник Зеленського Через зливи в Києві гідрослужби працюють в посиленому режимі
Читати всі новини