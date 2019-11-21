Зеленский уволил главу СБУ в Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гончарова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Указ №858 об увольнении датирован 21 ноября.

"Уволить Гончарова Юрия Олеговича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Гончарова начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Ранее президент уволил Александра Бондарука с должности главы СБУ во Львовской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

РБК-Украина писало, что Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым.