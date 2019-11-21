Зеленський звільнив главу СБУ в Чернігівській області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гончарова з посади начальника Управління Служби безпеки України (СБУ) в Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Указ №858 про звільнення датований 21 листопада.

"Звільнити Гончарова Юрія Олеговича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області", - йдеться в тексті указу.

Крім того, Зеленський підписав указ про призначення Гончарова начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Раніше президент звільнив Олександра Бондарука з посади голови СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, змінив першого заступника глави Служби безпеки України. Так, указом №823/2019 глава держави звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже наказом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.

РБК-Україна писало, що Зеленский призначив Євгена Нетужилова начальником головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Автономній Республіці Крим.