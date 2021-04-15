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Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко. Соответствующий указ появился вечером 15 апреля.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

В то же время, Зеленский подписал еще один указ. Этим документом он возложил временное исполнение обязанностей главы Кировоградской ОГА на Валерия Жалдака.

Напомним, 14 апреля правительство согласовало увольнение председателя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко по соглашению сторон.

Отметим, предыдущего главу области Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областной организации одного из органов госвласти.

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Новости Украины Областная государственная администрацияКропивницкая область
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