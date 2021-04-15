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Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка. Відповідний указ з'явився ввечері 15 квітня.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Водночас, Зеленський підписав ще один указ. Цим документом він поклав тимчасове виконання обов'язків глави Кіровоградської ОДА на Валерія Жалдака.

Нагадаємо, 14 квітня уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка за угодою сторін.

Зазначимо, попереднього голову області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади.

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Новини України Областная государственная администрацияКропивницька область
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