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Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил временного руководителя

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время глава государства назначил временного руководителя областной государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Уволить Тимчук Айну Леонидовну с должности главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Временно Харьковскую ОГА возглавит Александр Скакун.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в документе.

Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской ОГА.

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Владимир ЗеленскийХарьков