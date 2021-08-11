Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил временного руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время глава государства назначил временного руководителя областной государственной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Уволить Тимчук Айну Леонидовну с должности главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Временно Харьковскую ОГА возглавит Александр Скакун.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в документе.
Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.
Напомним, сегодня Кабмин согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской ОГА.