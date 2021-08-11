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Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА

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Среда 11 августа 2021 14:17
Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Фото: глава Харьковской ОГА Айна Тимчук (kharkivoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров согласовал увольнение председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук. Решение принято сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тимчук главой Харьковской областной государственной администрации 27 ноября 2020 года.

Однако ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.

Недавно харьковские журналисты в расследовании заявили, что Тимчук могла вести бизнес в оккупированном Крыму.

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