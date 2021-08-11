Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА
Кабинет министров согласовал увольнение председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук. Решение принято сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тимчук главой Харьковской областной государственной администрации 27 ноября 2020 года.
Однако ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.
По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.
Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.
Недавно харьковские журналисты в расследовании заявили, что Тимчук могла вести бизнес в оккупированном Крыму.