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Зеленський звільнив голову Харківської ОДА і призначив тимчасового керівника

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук. Водночас глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Тимчасово Харківську ОДА очолить Олександр Скакун.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - йдеться в документі.

Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської ОДА.

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Володимир ЗеленськийХарків