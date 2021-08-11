Зеленський звільнив голову Харківської ОДА і призначив тимчасового керівника

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук. Водночас глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
"Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
Тимчасово Харківську ОДА очолить Олександр Скакун.
"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - йдеться в документі.
Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської ОДА.