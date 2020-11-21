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Зеленский уволил главу Черниговской РГА после задержания на взятке

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации. В начале ноября его задержали на взятке.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что Журмана задержали на получении взятки. По данным Службы безопасности Украины, он просил 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров и разрешение на разработку детального плана территории. Журман был назначен на должность в июле 2020 года.

Отметим, до марта 2015 года в течение полугода Журман был временно исполняющим обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.

Ранее на попытке пересечь границу с Россией задержали бывшего начальника одного из подразделений Министерства внутренних дел Украины во Львовской области. Он семь лет находился в международном розыске за получение взятки и злоупотребление властью.

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