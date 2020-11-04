Взятка за 6 га земли: в Чернигове задержали на взятке главу райадминистрации

Фото: задержание главы Черниговской РГА (ssu.gov.ua)

Главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана задержали при получении взятки. Он просил деньги за выдачу распоряжения по шести гектарам земли в области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что Журман требовал 10 тысяч долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и изменение целевого назначения участка в 6 гектаров в районе.

Главу РГА задержали при получении всей суммы взятки. Продолжается следствие по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение). Следствие расследует возможные другие факты коррупции чиновника.

Руководитель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко заявила "Суспільному", что уже подала прошение об увольнении Журмана, который был назначен на должность в июле 2020 года президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, во вторник в Закарпатской области задержали заместителя главы облсовета и начальника управления при получении взятки. Они должны были поспособствовать реконструкции объекта в программе "Велике будівництво".

Также вчера СБУ вместе с ГБР провели обыски в управлениях таможенной службы в рамках расследования коррупционных схем на таможне.