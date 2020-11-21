Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА після затримання на хабарі

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації. На початку листопада його затримали на хабарі.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Журмана затримали на отриманні хабара. За даними Служби безпеки України, він просив 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів і дозвіл на розробку детального плану території. Журман був призначений на посаду в липні 2020 року.

Відзначимо, до березня 2015 року протягом півроку Журман був тимчасово виконуючим обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Раніше на спробі перетнути кордон з Росією затримали колишнього начальника одного з підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Він сім років перебував у міжнародному розшуку за отримання хабара та зловживання владою.