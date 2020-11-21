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Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА після затримання на хабарі

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації. На початку листопада його затримали на хабарі.

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Відповідне розпорядження опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Журмана затримали на отриманні хабара. За даними Служби безпеки України, він просив 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів і дозвіл на розробку детального плану території. Журман був призначений на посаду в липні 2020 року.

Відзначимо, до березня 2015 року протягом півроку Журман був тимчасово виконуючим обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Раніше на спробі перетнути кордон з Росією затримали колишнього начальника одного з підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Він сім років перебував у міжнародному розшуку за отримання хабара та зловживання владою.

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