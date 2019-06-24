Зеленский уволил глав трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Черкасской, Ровенской и Житомирской областных государственных администраций. Об этом свидетельствуют соответствующие указы №425-427 главы государства, опубликованные на сайте офиса президента.

Все главы ОГА уволены в связи с истечением срока полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Уволить Вельбивця Александра Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации... Уволить Муляренко Алексея Витальевича с должности председателя Ровенской областной государственной администрации... Уволить Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - сказано в указах.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 19 июня анонсировал, что Кабинет министров на следующем заседании примет решение об одобрении кандидатур на должности глав пяти областных государственных администраций.

Как писало РБК-Украина, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций.

Так, 11 июня Зеленский уволил с должности 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.