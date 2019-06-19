Кабмин на следующей неделе согласует назначение глав пяти ОГА

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Кандидатуры поступили из Администрации президента

Кабинет министров на следующем заседании примет решение об одобрении кандидатур на должности пяти областных государственных администраций. Об этом сказал Владимир Гройсман на заседании правительства 19 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил премьер, правительство вчера получило из Администрации президента предложения по кандидатурам на должности пяти глав ОГА. Кроме того, он сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабмин в очередной раз подает ряд глав ОГА президенту на увольнение.

"Фактически мы сегодня начнем работу, чтобы на следующем заседании правительства рассмотреть их и принять решение", - сказа он.

В то же время вице-премьер Павел Розенко предложил назвать фамилии пятерых кандидатов, чтобы в течение недели прошли обсуждения, и на следующей неделе провести заседание правительства с их участием.

Как сообщало РБК-Украина, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский освободил от должности 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.