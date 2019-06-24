Зеленський звільнив голів трьох ОДА

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усі голови ОДА були звільнені у зв'язку із закінченням строку повноважень п'ятого президента Порошенка

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Черкаської, Рівненської та Житомирської обласних державних адміністрацій. Про це свідчать відповідні укази №425-427 глави держави, опубліковані на сайті офісу президента.

Усі глави ОДА звільнені у зв'язку із закінченням строку повноважень п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Звільнити Вельбівця Олександра Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації… Звільнити Муляренка Олексія Віталійовича з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації… Звільнити Гундича Ігоря Петровича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України", - сказано в указах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 червня анонсував, що Кабінет міністрів на наступному засіданні прийме рішення про схвалення кандидатур на посади глав п'яти обласних державних адміністрацій.

Як писало РБК-Україна, 10 червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення усіх глав обласних державних адміністрацій.

Так, 11 червня Зеленський звільнив з посади 15 голів обласних державних адміністрацій. Зокрема, були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької ОДА.