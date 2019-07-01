Зеленский уволил глав пяти РГА Киевской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский уволил глав Полесской, Обуховской, Бородянской, Вышгородской и Васильковской РГА Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций Киевской области. Об этом говорится в распоряжениях президента, опубликованных на сайте главы государства.

Зеленский уволил Александра Жданова с должности председателя Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одинца с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности БородянскоЙ РГА.

Добавим, также сегодня Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Нескромного заместителем главы Службы безопасности Украины. Кроме того, президент назначил начальников СБУ во Львовской и Закарпатской областях. Согласно указам ними стали Олександр Бондарчук и Иван Рудницкий.

Напомним, Как писало РБК-Украина ранее, 11 июня Зеленский уволил руководителя Киевской ОГА Александра Терещука. Также своим указом Зеленский назначил Вячеслава Кучера - временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.