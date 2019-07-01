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Зеленский назначил нового замглавы СБУ и начальников в двух областях

Новости » Политика    01.07.2019 - 16:14
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и начальников в двух областях
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дмитрий Нескромный назначен заместителем главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Нескромного заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

Соответствующий указ был обнародован 1 июля. 

"Назначить Нескромного Дмитрия Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №473/2019.

Как известно, Дмитрий Нескромный в свое время принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров".

Кроме того, президент назначил начальников СБУ во Львовской и Закарпатской областях. Согласно указам ними стали Олександр Бондарчук и Иван Рудницкий. 

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Новым первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при СБУ стал Руслан Баранецкий.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийуказСлужба безопасности Украины
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