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Зеленский уволил глав двух районных госадминистраций

Киев, Среда 23 декабря 2020 21:57
Зеленский уволил глав двух районных госадминистраций
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав двух районных госадминистраций. Уволены чиновники в Хмельницкой и Одесской областях.

Распоряжения об увольнении размещены на сайте Офиса президента.

Зеленский уволил главу Белогорской РГА Хмельницкой области Юрия Загоруйко и главу Татарбунарской РГА Одесской области Андрея Чечила. Оба подали заявления об отставке и президент их принял.

Новые руководители районов пока не назначены.

Во вторник сообщалось, что Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив. На ее место назначили - Юлию Свириденко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова. Позже президент и вовсе ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента.

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