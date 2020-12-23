Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав двох районних держадміністрацій. Звільнені чиновники в Хмельницькій та Одеській областях.

Розпорядження про звільнення розміщені на сайті Офісу президента.

Зеленський звільнив голову Білогірської РДА Хмельницької області Юрія Загоруйко і голову Татарбунарської РДА Одеської області Андрія Чечила. Обидва подали заяви про відставку і президент їх прийняв.

Нові керівники районів поки не призначені.

У вівторок повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Юлію Ковалів. На її місце призначили Юлію Свириденко.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника глави Офісу президента Сергія Трофимова. Пізніше президент і зовсім ліквідував посаду першого заступника голови Офісу президента.