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Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы ОП

Киев, Среда 04 ноября 2020 20:10
Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы ОП
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя руководителя Офиса президента. Вместе с тем глава государства создал две службы при своем Офисе.

Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте ОП.

Так, кабинет руководителя ОП был дополнен Службой государственного протокола и церемониала и Службой мониторинга и управления рисками.

Кроме того, указом Зеленского ликвидируется Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации.

Напомним, сегодня Зеленский уволил Сергея Трофимова, который занимал должность первого заместителя руководителя ОП, и назначил его внештатным советником. Трофимов занимался вопросом региональной политики.

Как писало РБК-Украина, Трофимов был назначен еще первым заместителем главы Администрации президента, которой руководил Андрей Богдан. После реорганизации и смены руководителя он остался на посту.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, кого могут назначить ответственным за вопросы регионов вместо Трофимова.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийдолжностьОфис президента

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