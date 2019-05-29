Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Сообщается, что президент получил рекомендации относительно кандидатуры Оцерклевича от нынешних офицеров, а также ветеранов, волонтеров и журналистов.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и каких армейская бюрократия потом выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службы", - заявил Зеленский.

Президент считает, что Оцерклевич сможет достойно справиться со своими обязанностями.

"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – просто на глазах у главаря российских наемников Моторолы... За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени", - сообщили на сайте президента Украины.

Также Зеленский указом №333/2019 уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны.

"Уволить ГЕЛЕТЕЯ Валерия Викторовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе президента Украины.

Отметим, что Валерий Гелетей занимал должность начальника УГО с 15 октября 2014 года. До этого, с 3 июля 2014 года занимал должность министра обороны Украины.

Напомним, что начальник Службы госохраны Гелетей подал в отставку. Начальник Службы госохраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке, заявив, что уходя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины будет продолжать службу государству, народу и закону.