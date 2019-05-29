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Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны


Новым начальником УГО стал ветеран войны подполнковник Алексей Оцерклевич

Президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Сообщается, что президент получил рекомендации относительно кандидатуры Оцерклевича от нынешних офицеров, а также ветеранов, волонтеров и журналистов.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и каких армейская бюрократия потом выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службы", - заявил Зеленский.

Президент считает, что Оцерклевич сможет достойно справиться со своими обязанностями.

"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – просто на глазах у главаря российских наемников Моторолы... За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени", - сообщили на сайте президента Украины.

Также Зеленский указом №333/2019 уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны.

"Уволить ГЕЛЕТЕЯ Валерия Викторовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе президента Украины.

Отметим, что Валерий Гелетей занимал должность начальника УГО с 15 октября 2014 года. До этого, с 3 июля 2014 года занимал должность министра обороны Украины.

Напомним, что начальник Службы госохраны Гелетей подал в отставку. Начальник Службы госохраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке, заявив, что уходя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины будет продолжать службу государству, народу и закону.

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