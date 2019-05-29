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Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони


Новим начальником УДО став ветеран війни підполковник Олексій Оцерклевич

Президент України Володимир Зеленський призначив підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Повідомляється, що президент отримав рекомендації стосовно кандидатури Оцерклевича від нинішніх офіцерів, а також ветеранів, волонтерів та журналістів.

"Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби", - заявив Зеленський.

Президент вважає, що Оцерклевич зможе гідно справитись зі своїми обов’язками.

"Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли... За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Олексій Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня", - повідомили на сайті президента України.

Також Зеленський указом №333/2019 звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони.

"Звільнити ГЕЛЕТЕЯ Валерія Вікторовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі президента України.

Відмітимо, що Валерій Гелетей займав посаду начальника УДО з 15 жовтня 2014 року. До цього, з 3 липня 2014 року, обіймав посаду міністра оборони України. 

Нагадаємо, що начальник Служби держохорони Гелетей подав у відставку. Начальник Служби держохорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку заявивши, що йдучи з посади керівника Управління державної охорони України буде продовжувати службу державі, народу та закону.

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