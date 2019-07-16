Зеленский уволил еще более 20 глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля уволил 21 главу районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы районов в Киеве и еще трех областях:

С.Мартинчука с должности главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации;

О.Цибульщака с должности главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации;

О.Батюка с должности главы Чемеровецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;

Л.Коменды с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области;

В.Франчука с должности главы Старосинявской районной государственной администрации Хмельницкой области;

С.Фесуна с должности главы Староконстантиновской районной государственной администрации Хмельницкой области;

И.Матлаевои с должности председателя Летичевской районной государственной администрации Хмельницкой области;

Б.Яцкова с должности главы Изяславской районной государственной администрации Хмельницкой области;

О.Бернашевського с должности главы Дунаевецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;

А.Зелинського с должности главы Деражнянской районной государственной администрации Хмельницкой области;

О.Матвейцевой с должности главы Городоцкой районной государственной администрации Хмельницкой области;

О.Коцемира с должности главы Виньковецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;

Р.Муляра с должности главы Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области;

В.Павленка с должности главы Первомайской районной государственной администрации Харьковской области;

К.Жидкова с должности главы Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области;

В.Войтенко с должности главы Валковского районного государственной администрации Харьковской области;

А.Калашника с должности главыля Близнюковской районной государственной администрации Харьковской области;

Я.Яковчука с должности главы Сарненской районной государственной администрации Ровенской области;

М.Кушнира с должности главы Рокитновской районной государственной администрации Ровенской области;

А.Середу с должности главы Костопольской районной государственной администрации Ровенской области;

Ю.Ковальчука с должности главы Гощанской районной государственной администрации Ровенской области.

Напомним, Зеленский 11 июля уволил 57 руководителей районных государственных администраций (РГА).

Ранее 9 июля Зеленский уволил 70 глав РГА в Киеве и 16 областях Украины