Зеленський звільнив ще понад 20 голів РДА

Президент України Володимир Зеленський 16 липня звільнив 21 очільника районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено очільників районів у Києві та ще трьох областях:

С.Мартинчука з посади голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

О.Цибульщака з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

О.Батюка з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

Л.Коменди з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;

В.Франчука з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;

С.Фесуна з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

І.Матлаєвої з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

Б.Яцкова з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області;

О.Бернашевського з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

А.Зелінського з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області;

О.Матвєйцевої з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області;

О.Коцеміра з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

Р.Муляра з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області;

В.Павленка з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області;

К.Жидкова з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;

В.Войтенка з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області;

А.Калашника з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області;

Я.Яковчука з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області;

М.Кушніра з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;

О.Середи з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області;

Ю.Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області.

Нагадаємо, Зеленський 11 липня звільнив 57 очільників районних державних адміністрацій (РДА).

Раніше 9 липня Зеленський звільнив 70 голів РДА у Києві та 16 областях України