Зеленский уволил Демчину с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Так, указом №719/2019 от 28 сентября экс-заместитель главы СБУ Демчина был уволен с военной службы и переведен в запас.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, что Павел Демчина был уволен с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины 18 мая 2019 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Демчина сам решил подать в отставку. Заявление об увольнении он написал 17 мая.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ подготовило Демчине подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, в период с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016 года сумма приобретенных активов и расходов Демчины составила не менее 6,4 млн гривен. Следствие не нашло доказательств законности приобретения активов на 3,76 млн гривен.