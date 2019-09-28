Зеленський звільнив Демчину з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Так, указом №719/2019 від 28 вересня екс-заступник глави СБУ Демчина був звільнений з військової служби та переведений в запас.

"Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.

Нагадаємо, що Павло Демчина був звільнений з посади першого заступника глави Служби безпеки України 18 травня 2019 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка. Демчина сам вирішив подати у відставку. Заяву про звільнення він написав 17 травня.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ підготувало Демчині підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, в період з 26 квітня 2015 по 31 грудня 2016 року сума придбаних активів і витрат Демчини склала не менше 6,4 млн гривень. Слідство не знайшло доказів законності придбання активів на 3,76 млн гривень.