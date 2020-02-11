Зеленский уволил Богдана

Богдан уволен с должности главы Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.
Фото: указ президента
Отметим, накануне источники РБК-Украина во власти заговорили о возможной отставке Богдана. В то же время они не подтверждали, но и не опровергали такую возможность.
Уже сегодня стало известно, что место Богдана в Офисе президента займет Андрей Ермак, который до этого был первым помощником Зеленского.