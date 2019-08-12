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Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА

Новости » Политика    12.08.2019 - 11:46
Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Виталий Бунечко возглавил Житомирскую ОГА  

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко новым главой Житомирской областной государственной администрации. Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Житомирскую область.

Отметим, ранее Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко. Я вас поздравляю", - отметил Зеленский.

Он также передал Бунечко удостоверение, а новый глава Житомирской ОГА, в свою очередь, пообещал искоренить коррупцию и сосредоточиться на развитии региона.

 

Отметим, некоторые СМИ связывают Виталия Бунечко с олигархом Игорем Коломойским. В частности, его родной брат Вячеслав Бунечко занимает пост начальника одного из департаментов "Укрнафты", которая находится под операционным управлением группы "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, ранее Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА. Им стал бывший менеджер украинского олигарха Рината Ахметова Денис Шмигаль. В начале прошлого года Шмигаль возглавил Бурштынскую ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), которая является частью холдинга олигарха Рината Ахметова.

В конце июля Зеленский назначил бизнесмена Игоря Шевченко новым главой Черкасской областной государственной администрации.

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