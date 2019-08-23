Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 17 глав районных администраций в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения главы государства от 23 августа.

Зеленский уволил:

Александра Лаврука с должности председателя Чудновской районной государственной администрации;

Галину Ширченко с должности главы Хорошевской РДА;

Людмилу Биляк с должности председателя Ружинской РДА;

Алексея Капинуса с должности председателя Романовской РДА;

Светлану Ковальчук с должности председателя Радомышльской РДА;

Виктора Байду с должности председателя Пулинской РДА;

Романа Суботенка с должности председателя Попельнянской РДА;

Юрия Дивинского с должности главы Овручской РДА;

Виктора Пащука с должности председателя Народицкой РДА;

Дмитрия Кисельчука с должности председателя Малинской РДА;

Константина Чернецкого с должности председателя Любарской РДА;

Наталью Кирийчук с должности председателя Лугинской РДА;

Вячеслава Полищука с должности председателя Коростышевской РДА;

Сергея Микитюка с должности председателя Житомирской РДА;

Игоря Евтушка с должности председателя Емильчинской РДА;

Николая Вельчинського с должности главы Барановской РДА;

Катерину Курсон с должности председателя Андрушевской РДА.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков принял решение об увольнении глав управлений Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях.