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Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області

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Зеленський сьогодні підписав відповідні розпорядження

Президент України Володимир Зеленський звільнив 17 голів районних адміністрацій у Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження глави держави від 23 серпня.

Зеленський звільнив:

  • Олександра Лаврука з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації;
  • Галину Ширченко з посади голови Хорошевської РДА;
  • Людмилу Біляк з посади голови Ружинської РДА;
  • Олексія Капинуса з посади голови Романівської РДА;
  • Світлану Ковальчук з посади голови Радомишльської РДА;
  • Віктора Байду з посади голови Пулинскої РДА;
  • Романа Суботенка з посади голови Попільнянської РДА;
  • Юрія Дивинского з посади голови Овруцької РДА;
  • Віктора Пащука з посади голови Народицької РДА;
  • Дмитра Кисельчука з посади голови Малинської РДА;
  • Костянтина Чернецького з посади голови Любарської РДА;
  • Наталю Кирийчук з посади голови Лугінської РДА;
  • В'ячеслава Поліщука з посади голови Коростишівської РДА;
  • Сергія Микитюка з посади голови Житомирської РДА;
  • Ігоря Євтушка з посади голови Ємільчинської РДА;
  • Миколая Вельчинського з посади голови Баранівської РДА;
  • Катерину Курсон з посади голови Андрушівської РДА

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков прийняв рішення про звільнення голів управлінь Національної поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій і Житомирській областях.

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