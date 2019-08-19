Зеленский уволил 14 глав РГА в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав районных городских администраций в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 августа.

Отметим, что президент уволил двух глав РГА в Николаевской и 12 - в Черкасской областях.

Причина увольнения "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Согласно документам, в Николаевской области был уволен: Вовк Владимир Викторович от должности главы Первомайской РГА, Бойко Инна Владимировну с должности главы Снигиревской райгосадминистрации.

А на территории Черкасской области уволены главы: Скринник Василий Васильевич с должности главы Городищенской РГА, Гайдай Иван Владимирович с должности главы Драбовской РГА, Бойко Сергей Федорович с должности главы Жашковской РГА, Шелест Дмитрий Евгеньевич от должности главы Каневской РГА, Николенко Ольга Петровна с должности главы Катеринопольской РГА, Клименко Василий Тарасович с должности главы Корсунь-Шевченковской РГА, Павличук Владимир Николаевич с должности главы Лисянской РГА, Клименко Василиф Петрович с должности главы Маньковской РГА, Любомськая Валентина Александровна от должности главы Тальновской РГА, Данченко Евгений Михайлович от должности главы Уманской РГА, Денисюк Людмила Николаевна с должности главы Христиновской РГА, Яриш Анатолий Анатольевич с должности главы Черкасской районной государственной администрации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня. Соответствующий каз был подписан 19 августа.

Кроме того, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей.