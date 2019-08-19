Зеленський звільнив 14 голів РДА у двох областях

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 14 голів районних міських адміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 серпня.

Зазначимо, що президент звільнив двох голів РДА у Миколаївській та 12 - у Черкаській областях.

Причина звільнення "у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України".

Згідно з документами, у Миколаївській області був звільнений: Вовк Володимир Вікторович від посади голови Первомайської РДА, Бойко Інна Володимирівну з посади голови Снігурівської райдержадміністрації.

А на території Черкаської області звільнено голови: Скринник Василь Васильович з посади голови Городищенської РДА, Гайдай Іван Володимирович з посади голови Драбівської РДА, Бойко Сергій Федорович з посади голови Жашківської РДА, Шелест Дмитро Євгенович від посади голови Канівської РДА, Ніколенко Ольга Петрівна з посади голови Катеринопільської РДА, Клименко Василь Тарасович з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА, Павлічук Володимир Миколайович з посади голови Лисянської РДА, Клименко Василиф Петрович з посади голови Маньківської РДА, Любомськая Валентина Олександрівна від посади голови Тальнівської РДА, Данченко Євген Михайлович від посади голови Уманської РДА, Денисюк Людмила Миколаївна з посади голови Христинівської РДА, Яріш Анатолій Анатолійович з посади голови Черкаської районної державної адміністрації

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення виконуючого обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслава Боня. Відповідний каз був підписаний 19 серпня.

Крім того, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів 12 обласних державних адміністрацій замість звільнених напередодні керівників.