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Зеленский уверен, что РФ не остановится на Украине: "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется"

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что Россия не остановится только на Украине, и война их также может коснуться. Поскольку "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью ABC News.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Потому что чем больше зверь съест, тем больше ему захочется", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой немедленно закрыть небо для российских ракет и боевой авиации. По его словам, если партнеры этого не сделают, значит, что они поддерживают убийства украинцев.

Добавим, недавно в Офисе президента упрекнули западных партнеров в бездействии, пока российские войска сносят украинские города с лица земли.

При этом в США объяснили отказ закрытия неба над Украиной, заявляя, что это может привести к расширению конфликта.

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Владимир ЗеленскийЗападВойна России против Украины