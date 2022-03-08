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Зеленський упевнений, що РФ не зупиниться на Україні: "що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться"

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що Росія не зупиниться лише на Україні, і війна їх також може торкнутися. Оскільки "що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю ABC News.

"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми знаходимося в цій зоні свободи. І коли межі прав і свобод порушуються і на них наступають, тоді ви повинні нас захищати. Тому що ми перші. А ви станете другими. Бо що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО з проханням негайно закрити небо для російських ракет і бойової авіації. За його словами, якщо партнери цього не зроблять, значить, що вони підтримують вбивства українців.

Додамо, нещодавно в Офісі президента дорікнули західних партнерів у бездіяльності, поки російські війська зносять українські міста з лиця землі.

При цьому у США пояснили відмову закриття неба над Україною, заявляючи, що це може призвести до розширення конфлікту.

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Володимир ЗеленськийЗападВійна Росії проти України