В США объяснили отказ закрытия неба над Украиной: может привести к расширению конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Вашингтон отказывается вводить бесполетную зону над Украиной. По его словам, это может привести к "расширению конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Мы говорили по поводу бесполетной зоны раньше, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, то это ее расширение, расширение на наши страны, нашу собственную территорию", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что направил в Конгресс США запрос о предоставлении экстренной помощи Украине в размере 10 млрд долларов.

"И эти 10 млрд долларов, которые, я уверен, конгресс выделит очень быстро, пойдут на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, пойдут на гуманитарную помощь Украине и пойдут на дальнейшие усилия по укреплению восточного фланга НАТО", - отметил Блинкен.

Напомним, НАТО отказалось закрыть небо над Украиной. Как заявил президент Владимир Зеленский, Альянс дал России "зеленый свет" для бомбардировки Украины.

Отметим, что областные и городские советы, а также граждане по всей стране обращаются к главам европейских стран США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации России.

Сегодня президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной. Или срочно оказать боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

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