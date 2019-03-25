Зеленский увеличил отрыв еще в одном соцопросе

Накануне голосования самые высокие шансы выйти во второй тур выборов 2019 имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова.

По данным опроса, лидером президентского рейтинга остается Зеленский, которого поддерживают 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать на выборах. По сравнению предыдущими опросами он увеличил отрыв.

Вторую и третью позицию делят Тимошенко - 16,6% и Порошенко - 16,4%.

Далее идут Анатолий Гриценко - 9,7%, Юрий Бойко - 8,4%, Олег Ляшко - 5,3%, Александр Вилкул - 4,0%, Игорь Смешко - 3,7%.

"Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей. Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко - женщины", - отмечают социологи.

Опрос Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова проводился 5-14 марта среди 15 000 респондентов. Ошибка выборки - 0,8%.

Напомним, по данным опроса КМИС, на первом месте в президентском рейтинге Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 32,1% избирателей, на втором месте - нынешний президент Петр Порошенко с 17,1%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта рейтинг кандидатов возглавляли Владимир Зеленский (24,9%), Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).