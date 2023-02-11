Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Указ датований 7 лютого 2023 року. Розпорядження про призначення начальника військової адміністрації наразі ще немає.

Президент доручив Генштабу ЗСУ та Чернігівській ОВА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Нагадаємо, що Чернігівська міська рада на засіданні 9 лютого призначила виконувача обов'язків міського голови. Ним став секретар міськради Олександр Ломако. Проте це трапилось вже після утворення військової адміністрації.

Раніше повідомлялось, що Львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

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