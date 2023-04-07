Зеленський утворив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області
Президент України Володимир Зеленський утворив у Запорізькій області 19 нових військових адміністрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №197, опублікований Офісом президента.
Своїм указом глава держави утворив:
Василівський район:
- Благовіщенську сільську військову адміністрацію;
- Дніпрорудненську міську військову адміністрацію;
- Енергодарську міську військову адміністрацію;
- Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського;
- Малобілозерську сільську військову адміністрацію;
- Степногірську селищну військову адміністрацію;
Пологівський район:
- Камʼянську селищну військову адміністрацію;
- Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію;
- Воскресенську сільську військову адміністрацію;
- Молочанську міську військову адміністрацію;
- Оріхівську міську військову адміністрацію;
- Преображенську сільську військову адміністрацію;
- Розівську селищну військову адміністрацію;
- Смирновську сільську військову адміністрацію;
Мелітопольський район:
- Новобогданівську сільську військову адміністрацію;
- Плодородненську сільську військову адміністрацію;
Бердянський район:
- Осипенківську сільську військову адміністрацію;
- Софіївську сільську військову адміністрацію;
- Чернігівську селищну військову адміністрацію.
Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВА здійснити заходи для утворення військових адміністрацій.
Варто зазначити, що більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі знаходяться під російською окупацією.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.
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