Зеленський утворив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №197, опублікований Офісом президента.

Варто зазначити, що більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі знаходяться під російською окупацією.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

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