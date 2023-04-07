Зеленский создал 19 новых военных администраций в Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский создал в Запорожской области 19 новых военных администраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №197, опубликованный Офисом президента.
Своим указом глава государства образовал:
Васильевский район:
- Благовещенскую сельскую военную администрацию;
- Днепрорудненскую городскую военную администрацию;
- Энергодарскую городскую военную администрацию;
- Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского;
- Малобелозерскую сельскую военную администрацию;
- Степногорскую поселковую военную администрацию;
Пологовский район:
- Каменскую поселковую военную администрацию;
- Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию;
- Воскресенскую сельская военная администрация;
- Молочанскую городскую военную администрацию;
- Ореховскую городскую военную администрацию;
- Преображенскую сельскую военную администрацию;
- Розовскую поселковую военную администрацию;
- Смирновскую сельскую военную администрацию;
Мелитопольский район:
- Новобогдановскую сельскую военную администрацию;
- Плодородненскую сельскую военную администрацию;
Бердянский район:
- Осипенковскую сельскую военную администрацию;
- Софиевскую сельскую военную администрацию;
- Черниговскую поселковую военную администрацию.
Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА осуществить мероприятия по созданию военных администраций.
Стоит отметить, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.
Напомним, недавно Владимир Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.
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