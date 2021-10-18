Зеленский утвердил выделение средств на соцподдержку, армию и инфраструктуру

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" № 1807-IX, который Верховная Рада приняла 8 октября 2021", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в связи с перевыполнением доходной части бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд гривен, Рада увеличила финансирование неотложных нужд. В частности, социальной поддержки, выплаты денежного довольствия военнослужащим и реализации инфраструктурных проектов.

В документе отмечается, что увеличение доходов бюджета составило 39,6 млрд гривен благодаря повышению поступлений по следующим показателям:

налога на прибыль предприятий на 30 млрд гривен;

НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) - 2 млрд гривен;

НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - 6,9 млрд гривен;

сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн.

Дополнительные средства бюджета будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов. В частности:

12,05 млрд гривен будут направлены на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг;

15 млрд гривен - на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

4,1 млрд гривен - на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины;

2 млрд гривен - на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

1 млрд гривен - на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам государственных угледобывающих предприятий.

Также предусмотрены расходы на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов, развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий - 1,5 млрд и 2,5 млрд гривен соответственно.

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн и 4 млн гривен.