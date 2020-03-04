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Зеленський затвердив структуру плану оборони України

Новини » Політика     04.03.2020 - 13:35
Зеленський затвердив структуру плану оборони України
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кабмін і силовики мають винести план оборони України на засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України, а також доручив Кабміну і силовикам розробити його у відповідність з цією структурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

Згідно з документом, затверджено структуру плану оборони України, а Кабміну за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки і НБУ доручено забезпечити розробку плану оборони. Надалі підготовлений план мають внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі і Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО. Крім того, до кінця 2020 року буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан у Запорізькій області.

У лютому Україна схвалила нову національну програму інтеграції до НАТО. Програма передбачає як реформи сектору безпеки і оборони, так і демократичні перетворення в Україні. Вона максимально наближена за змістом і принципами до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку ж структуру.

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